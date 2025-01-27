الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف اليوم الاثنين، عبر فيها مرسلوها عن أصدق آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الجليلة.

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