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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

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جلالة الملك وولي العهد
الإثنين، 27-01-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف اليوم الاثنين، عبر فيها مرسلوها عن أصدق آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الجليلة.

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كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.

 
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