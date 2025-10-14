الثلاثاء 2025-10-14 12:39 م
 

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات

الثلاثاء، 14-10-2025
الوكيل الإخباري-    أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 
