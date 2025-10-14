المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات

11:17 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749824 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. اضافة اعلان

