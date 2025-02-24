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المواصفات والمقاييس تبدأ استعداداتها الرقابية لشهر رمضان المبارك

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
الإثنين، 24-02-2025 11:17 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر خطة تتضمن تكثيف جهودها الرقابية على المنتجات المطروحة في الأسواق والمصانع والواردة عبر المنافذ الحدودية للتأكد من سلامتها وجودتها.اضافة اعلان


وقالت المدير العام للمؤسسة المهندسة عبير الزهير اليوم الاثنين، إن الخطة تستهدف المنتجات التي يزيد الطلب عليها قبيل وخلال الشهر المبارك التي تتضمن عادة أحبال الزينة والأدوات المنزلية والكهربائية والألبسة والأحذية ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى التحقق من الأوزان والموازين التجارية والعبوات المعبأة مسبقاً.

وأوضحت الزهير أن كوادر المؤسسة التفتيشية تعمل خلال فترتي الصباح والمساء وخلال أيام العطل لتنفيذ خططها التفتيشية مع استمرار الجولات الدورية على محلات الصاغة ومحطات بيع المحروقات ووكالات وموزعي أسطوانات الغاز المنزلية.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي منتجات مخالفة أو مقلدة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد 065301243 وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصة "سند جو" على الرقم : 065008080
 
gnews

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