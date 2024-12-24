 
الثلاثاء 2024-12-24 07:48 م
 

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات
الثلاثاء، 24-12-2024 07:12 م
الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً.اضافة اعلان


ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وتعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون.
 
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