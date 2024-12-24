الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً

ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وتعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون.
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