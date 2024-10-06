المومني يدعو الناطقين الإعلاميين للتحلي بروح المبادرة وإعلام الجمهور بما يهمه

الوكيل الإخباري- دعا وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، الناطقين الإعلاميين إلى التحلي بروح المبادرة، وإعلام المجتمع بماهية القرارات ودوافعها، مشددا على أنه "لا يكفي إعلان القرار بل يجب الحديث عن أسبابه وأهدافه والآثار المتوقعة له".

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واكد خلال لقائه شبكة الناطقين الإعلاميين الحكوميين، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، اليوم الأحد، أن الناطقين الإعلاميين مصدر المعلومات الرئيس والمعنيون بتزويد الرأي العام بالمعلومات وتوضيح السياسيات العامة لهم.



وشدد المومني على أهمية التفاعل على مستوى الفضاء الرقمي والإعلامي في الإذاعات والصحف والمنصات الرقمية، حول نشاطات الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب التحديث اليومي للمعلومات والأخبار الحكومية على جميع المنصات.