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المومني يدعو الناطقين الإعلاميين للتحلي بروح المبادرة وإعلام الجمهور بما يهمه

وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني
الدكتور محمد المومني
الأحد، 06-10-2024 05:38 م

الوكيل الإخباري-   دعا وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، الناطقين الإعلاميين إلى التحلي بروح المبادرة، وإعلام المجتمع بماهية القرارات ودوافعها، مشددا على أنه "لا يكفي إعلان القرار بل يجب الحديث عن أسبابه وأهدافه والآثار المتوقعة له".

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واكد خلال لقائه شبكة الناطقين الإعلاميين الحكوميين، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، اليوم الأحد، أن الناطقين الإعلاميين مصدر المعلومات الرئيس والمعنيون بتزويد الرأي العام بالمعلومات وتوضيح السياسيات العامة لهم.


وشدد المومني على أهمية التفاعل على مستوى الفضاء الرقمي والإعلامي في الإذاعات والصحف والمنصات الرقمية، حول نشاطات الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب التحديث اليومي للمعلومات والأخبار الحكومية على جميع المنصات.


وبين أن اللقاء مع الناطقين سيكون مرة إلى مرتين في الشهر حسب مقتضى الحاجة، كجزء من سياسة التواصل المستمرة لتمكينهم من القيام بعملهم بشكل جيد وفاعل لإعلام الجمهور بالمعلومات بإيجاز ودقة ومهنية.

 
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