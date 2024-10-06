المومني يدعو الناطقين الإعلاميين للتحلي بروح المبادرة وإعلام الجمهور بما يهمه

وشدد المومني على أهمية التفاعل على مستوى الفضاء الرقمي والإعلامي في الإذاعات والصحف والمنصات الرقمية، حول نشاطات الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب التحديث اليومي للمعلومات والأخبار الحكومية على جميع المنصات.
وبين أن اللقاء مع الناطقين سيكون مرة إلى مرتين في الشهر حسب مقتضى الحاجة، كجزء من سياسة التواصل المستمرة لتمكينهم من القيام بعملهم بشكل جيد وفاعل لإعلام الجمهور بالمعلومات بإيجاز ودقة ومهنية.
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