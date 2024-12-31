انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة (0.54%) للأحد عشر شهراً الأولى 2024

12:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715165 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024 بنسبة (0.54%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، وانخفاضاً في أسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2024 نسبته (1.12%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً بنسبة 0.41% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. اضافة اعلان





وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للأحد عشر شهراً من عام 2024 ما مقداره 107.20 مقابل 107.79 لنفس الفترة من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2024 ما مقداره 106.56 مقابل 107.77 لنفس الشهر من عام 2023، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2024 ما مقداره 106.56 مقابل 106.12 مقارنة مع شهر تشرين أول الذي سبقه من نفس العام.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024 بنفس الفترة من عام 2023، فقد انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.66%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية "بنسبة (2.47%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 3.13% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.



وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر تشرين ثاني من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.23%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وانخفاض أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (1.28%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 0.72% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.



وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وارتفاع أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وارتفاع أسعار "الكهرباء" بنسبة 3.63% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

