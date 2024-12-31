 
الثلاثاء 2024-12-31 01:50 م
 

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة (0.54%) للأحد عشر شهراً الأولى 2024

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 31-12-2024 12:16 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024 بنسبة (0.54%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، وانخفاضاً في أسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2024 نسبته (1.12%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً بنسبة 0.41% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. اضافة اعلان


وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للأحد عشر شهراً من عام 2024 ما مقداره 107.20 مقابل 107.79 لنفس الفترة من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2024 ما مقداره 106.56 مقابل 107.77 لنفس الشهر من عام 2023، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2024 ما مقداره 106.56 مقابل 106.12 مقارنة مع شهر تشرين أول الذي سبقه من نفس العام.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024 بنفس الفترة من عام 2023، فقد انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.66%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية "بنسبة (2.47%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 3.13% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر تشرين ثاني من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.23%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وانخفاض أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (1.28%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 0.72% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وارتفاع أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وارتفاع أسعار "الكهرباء" بنسبة 3.63% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
 
gnews

أحدث الأخبار

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان

عربي ودولي مسؤول إيراني يهدد إسرائيل بـ "المقاومة الجديدة"

ت

عربي ودولي الدفاع الروسية: ضربنا مطارا عسكريا ومؤسسة للصناعة العسكرية في أوكرانيا

زخات ثلج

خاص بالوكيل شاهد : بدايات تساقط الثلوج بالاردن وتحذير للسائقين بهذه المناطق - فيديو

ت

عربي ودولي استقالة المحقق في قضية اقتحام أنصار ترامب للكابيتول

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: إلغاء فائدة تقسيط المديونية للمنشآت المدينة حتى منتصف 2025

ا

أسواق ومال السعودية توافق على اتفاقية حماية الاستثمارات في مصر

ا

عربي ودولي تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بالحكومة السورية الجديدة

الاحتلال يعتقل العشرات من أبناء غزة _ أرشيفية

فلسطين انتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى إلى جريمة حرب



 




الأكثر مشاهدة