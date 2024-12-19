بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية بنغلادش

وحسب بيان للغرفة، تم البحث خلال اللقاء في آليات تعزيز الاستثمار المتبادل، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والترويج السياحي المشترك، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وإقامة الشراكات التجارية المشتركة.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، ان المبادلات التجارية بين البلدين متواضعة ولم تتعد 24 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، ما يتطلب بذل المزيد لتطويرها.
ودعا الخطيب خلال اللقاء الذي حضره عضوا مجلس الإدارة علاء الدين ديرانية وأمجد السويلميين، الى تفعيل الاتفاقيات التجارية بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في بنغلادش، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة لدى البلدين وإقامة المعارض التجارية المشتركة والترويج لمنتجات الطرفين.
من جهته أشار السفير سيف الرحمن إلى اهتمام حكومة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المشتركة مع المملكة وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها، لافتا الى أهم المنتجات في بنغلادش التي يمكن للمملكة الاستفادة منها لا سيما الشاي والسيراميك والأقمشة.
بدورهم أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحضور، ضرورة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في جميع القطاعات التجارية الأخرى واكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين وبما يسهم في تطوير المبادلات التجارية.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
استرداد أكثر من ربع مليون دينار من مكاتب خدمات جامعية .. تفاصيل
-
30 ألف أسرة على قوائم الانتظار للحصول على المعونة
-
مؤشّرات نتائج الدّورة الأولى لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله لرياض الأطفال"
-
الملك ينعم على هاني حبيبة صاحب العلامة التجارية "حبيبة" بميدالية اليوبيل الفضي
-
الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم
-
القضاة يتفقد مركز حدود جابر والحرة الأردنية السورية المشتركة
-
التوثيق الملكي ينشر وثيقة بمناسبة يوم اللغة العربية - صورة
-
الأمن العام يكشف عن موقع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد