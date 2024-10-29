بلدية إربد: عطاء لدهان علامات الطرق بقيمة 60 ألف دينار

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية اربد الكبرى إحالتها لعطاء خاص بتقديم وتوريد دهان الطرق على الساخن، بقيمة إجمالية تقارب 60 ألف دينار.

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وبينت مديرة مديرية العطاءات في البلدية المهندسة إيناس حداد أن إحالة هذا العطاء تمنح البلدية فرصة كبرى لتحسين جودة العلامات المرورية على الطرقات ضمن حدودها بهدف إرشاد السائقين والمشاة وتسهيل عملية المرور والسير لكليهما.



وأضافت أن تخطيط الطرق يسهم بشكل كبير بتنظيم حركة المرور في اتجاهي الشارع، ويضمن رؤيةً ليلية افضل لمستخدمي الطريق.



وأشارت حداد بأن العطاء يتضمن شروطاً بالمحافظة على ديمومة الدهان من الاهتراء والتشقق والتقشر لمدة عام كامل من تاريخ تنفيذه، كما انه يراعي السلامة البيئية كون احد اشتراطاته هي أن يكون تصنيع المواد المستخدمة خالٍ من الإشعاعات وفقاً للمعايير الدولية وأن تخضع جميع المواد للشروط الأردنية الخاصة بمجال البيئة.