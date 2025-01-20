بلدية غرب إربد تطالب بالإسراع بإنشاء مشروع محطة التنقية

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الوكيل الإخباري- طالب رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة وزارة المياه بالإسراع في إنشاء مشروع محطة التنقية في غرب إربد لاستيعاب شبكة الصرف الصحي التي لا تزال قيد التنفيذ. اضافة اعلان





وحذر بطاينة من أن تأخير إنجاز المحطة قد يؤدي إلى كارثة بيئية نتيجة قيام صهاريج المياه العادمة بتفريغ حمولاتهم بشكل عشوائي داخل المناهل المفتوحة على الأودية علاوة على ربط بعض المواطنين الخطوط التابعة لمنازلهم على شبكة الصرف الصحي.



وأضاف البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقده للحديث عن واقع وتحديات البلدية، أن على وزارة المياه إلزام مقاول مشروع الصرف الصحي في غرب إربد بتنفيذ الاتفاقية وفق المواصفات الهندسية بعد تسجيل عدد من المشاكل الفنية، وتشكيل لجنة محايدة لمتابعة تصويب الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها.



وأضاف البطاينة أن كوادر البلدية رصدت عددا من المخالفات المتعلقة بمشروع شبكة الصرف الصحي ووثقتها، مؤكدا أهمية تلافي تلك المخالفات لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل والحفاظ على البنية التحتية للشوارع.



واستعرض البطاينة خلال المؤتمر أبرز إنجازات البلدية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت زيادة في نسبة الإيرادات وتحقيق وفر فعلي بلغ مليونا و852 ألف دينار. مبينا انه تم تعزيز شبكة إنارة الشوارع بتركيب 8000 وحدة جديدة، ما رفع نسبة تغطية الإنارة إلى 94%، مع انخفاض مصروف الإنارة من 593 ألف دينار إلى 365 ألف دينار.



وأشار إلى أن أسهم البلدية في شركة كهرباء إربد ارتفعت من 130 ألف سهم في بداية عام 2022 إلى 288,162 سهما حاليا ما يعكس تحسنا في استثمارات البلدية.



كما أوضح البطاينة انه تم إنجاز عددا من المشاريع الحيوية، من أبرزها تشغيل مبنى بلدية غرب إربد، وإنشاء محطة صيانة وغسيل لآليات البلدية، والتبرع بمبنى متصرفية لواء غرب إربد، مؤكدا انه تم تشغيل مصنع الحاويات وفق اعلى المواصفات العالمية، إضافة إلى تعزيز أسطول البلدية بشراء آليات جديدة



وفيما يتعلق بالتحديات أوضح البطاينة أن البلدية تعاني من غياب شراكات حقيقية وفاعلة مع الأشخاص والمؤسسات والهيئات، ما أدى إلى عزلتها، مضيفا أن البلدية تواجه ضعفاً في الموارد المالية والإمكانات واقتصار دورها على تقديم الخدمات وغياب الدور التنموي والاستثماري.



وأشار إلى أن كثرة المناطق الإدارية التابعة للبلدية شكلت عبئا إضافيا على قدرتها على تقديم خدمات كاملة، داعيا إلى ضرورة دعم البلدية لتتمكن من تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.