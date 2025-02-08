بني مصطفى ترعى احتفال جمعيتي "الصحابي عبد الله ابن أم مكتوم" و"مساندة للتنمية" ومبادرة "أمل"

وقالت بني مصطفى إن الأردنيين وهم يحتفلون بعيد ميلاد جلالة الملك ويوم الوفاء والبيعة يُعبرون عن وقوفهم صفاً واحداً خلف جلالة الملك، ويدعمون المواقف الثابتة لجلالته في الدفاع عن الاردن؛ ورفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
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