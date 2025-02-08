بني مصطفى ترعى احتفال جمعيتي "الصحابي عبد الله ابن أم مكتوم" و"مساندة للتنمية" ومبادرة "أمل"

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الوكيل الإخباري- رعت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم السبت في مخيم البقعة، الإحتفال الذي أقامته جمعية الصحابي عبد الله بن أم مكتوم للمكفوفين والأيتام، وجمعية مساندة للتنمية والتمكين ومبادرة أمل، وذلك ضمن إحتفالات المملكة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، ويوم الوفاء والبيعة للقيادة الهاشمية، بحضور النائب الدكتور أحمد السراحنة ومتصرف لواء عين الباشا الدكتور إبراهيم الرواحنة وعدد من الوجهاء والأهالي. اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى إن الأردنيين وهم يحتفلون بعيد ميلاد جلالة الملك ويوم الوفاء والبيعة يُعبرون عن وقوفهم صفاً واحداً خلف جلالة الملك، ويدعمون المواقف الثابتة لجلالته في الدفاع عن الاردن؛ ورفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.