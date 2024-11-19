تعاون بين مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني و بلدية الرصيفة

01:27 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المهندس زاهي خليل خلال لقاءه مع رئيس بلدية الرصيفة شادي الزناتي أن المؤسسة تسعى إلى تقوية علاقاتها بمؤسسات المجتمع المحلي والتي من بينها بلدية الرصيفة والتعاون في مختلف المجالات . اضافة اعلان





وركز خليل خلال اللقاء على أهمية دور البلدية في المحافظة على تنمية المجتمع المحلي بالإضافة إلى أعمال الصيانة والنظافة الدائمة التي تقوم بها .



ودعا إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة على المواقع الحيوية وخصوصاً التي يمر بها القطار أثناء رحلة القطار إلى الزرقاء والمفرق وصولا إلى مدينة أم الجمال السياحية.



من جانبه رحب الزناتي بوفد مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني ودعا إلى زيادة أطر التعاون

وأبدى الزناتي تفهمه لموضوع النظافة على طول المسار إضافة إلى تعهده بعمل مطبات على التقاطعات التي تمر عبر خط السكة إضافة إلى عمل جدار استنادي لحماية أطراف الخط في المنطقة التابعة لبلدية الرصيفة.



وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على إعداد جدول زمني لتنفيذ الأعمال والمحافظة على النظافة .

