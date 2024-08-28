تمديد استقبال طلبات جائزة حبيب الزيودي للشعر

ودعت الدائرة في بيان أمس الثلاثاء، الراغبين بالمشاركة تسليمها المشاركات شخصياً إلى مقر دائرة المرافق والبرامج الثقافية في جاليري رأس العين.
وتتوزع الجائزة إلى عدة فروع، 3 منها مخصصة للأردنيين، أولها: “أفضل ديوان شعري”، على أن يكون الديوان صدر بين عامي 2020 – 2024، وأن يكون منشوراً، وتخصص لهذا الفرع ثلاث جوائز متساوية لكل ديوان وقيمة كل واحدة منها ألف دينار.
أما الفرع الثاني، “أفضل قصيدة فصيحة”، على ألا يزيد عمر المشارك على 40 عاما، وتخصص لهذا الفرع ثلاث جوائز نقدية، الأولى بقيمة ألف دينار، والثانية بقيمة 750 دينارا، والثالثة 500 دينار.
ويخصص الفرع الثالث من الجائزة، لـ”أفضل قصيدة نبطية”، للأردنيين أيضا، ولها 3 جوائز نقدية، الأولى ألف دينار، والثانية 750 دينارا، والثالثة 500 دينار.
وخصصت الجائزة، فرعا للشعراء العرب المقيمين في الأردن، للتنافس على “جائزة أفضل قصيدة”، وقيمتها ألف دينار.
كما حددت لجنة الجائزة، شروطاً عامة للراغبين بالتقدم لها، بحيث يتقدم المتقدم لفرع واحد من الجائزة، ولا يقبل النتاج الذي يشترك به أكثر من شخص، ولا يحق لمن فاز بالجائزة قبل مرور 3 سنوات على فوزه بها التقدم للجائزة مجدداً.
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