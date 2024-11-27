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توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو

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وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 27-11-2024 11:54 ص

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، توضيحا حول الخطة الدراسية لمسار التعليم الأكاديمي وفق النظام الجديد لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" بدءا من جيل 2008.

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للاطلاع على الخطة بالفيديو:

 

 

 

 

 
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