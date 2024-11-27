توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، توضيحا حول الخطة الدراسية لمسار التعليم الأكاديمي وفق النظام الجديد لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" بدءا من جيل 2008.

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للاطلاع على الخطة بالفيديو: