حسان للوزراء: نحن مساءلون أمام الشعب فلا تقصروا

03:20 م

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الوكيل الإخباري- ألقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خطاباً على أعضاء حكومته طالبهم من خلاله بأن دركوا أن كل ساعة عمل هي حق عليهم للوطن،راجياً منهم عدم التقصير . اضافة اعلان





وأكد حسَّان على أعضاء الحكومة بضرورة الإعداد للقاءات دورية مع المعنيين من القطاع الخاص لغاية إعداد رؤية التحديث الاقتصادي في مختلف قطاعاتها؛ حتى ضمان التطوير المستمرّ للبرامج التنفيذية لهذه الرؤية.



وبين للوزراء بأنه لا يسألهم المستحيل، مطالباً إياهم بالعمل بلا كلل؛ لتحقيق كل ما يمكن إنجازه في كلِّ يوم، وفي كل ساعة، بلا تأخير أو تردد؛ فهذا حقٌّ لكل مواطن عليهم بحسب حسان، مؤكداً على أنهم جميعاً مساءلون أمام الشعب وأمام جلالة الملك.