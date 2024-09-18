حسان للوزراء: نحن مساءلون أمام الشعب فلا تقصروا

وأكد حسَّان على أعضاء الحكومة بضرورة الإعداد للقاءات دورية مع المعنيين من القطاع الخاص لغاية إعداد رؤية التحديث الاقتصادي في مختلف قطاعاتها؛ حتى ضمان التطوير المستمرّ للبرامج التنفيذية لهذه الرؤية.
وبين للوزراء بأنه لا يسألهم المستحيل، مطالباً إياهم بالعمل بلا كلل؛ لتحقيق كل ما يمكن إنجازه في كلِّ يوم، وفي كل ساعة، بلا تأخير أو تردد؛ فهذا حقٌّ لكل مواطن عليهم بحسب حسان، مؤكداً على أنهم جميعاً مساءلون أمام الشعب وأمام جلالة الملك.
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