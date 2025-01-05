حسان يوجه بالبدء بتوسعة مستشفى أبو عبيدة

وأكد حسان ضرورة البدء بتوسعة قسم الكلى خلال العام الحالي، وتوسعة مرافق أخرى تخدم المراجعين من أبناء المنطقة وتحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.
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