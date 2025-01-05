حسان يوجه بالبدء بتوسعة مستشفى أبو عبيدة

الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء جعفر حسان ، الاحد ، مستشفى أبو عبيدة الحكومي في الأغوار الشمالية .



وأكد حسان ضرورة البدء بتوسعة قسم الكلى خلال العام الحالي، وتوسعة مرافق أخرى تخدم المراجعين من أبناء المنطقة وتحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

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