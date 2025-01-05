 
الأحد 2025-01-05 05:34 م
 

حسان يوجه بالبدء بتوسعة مستشفى أبو عبيدة

جعفر حسان
جعفر حسان
الأحد، 05-01-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-    زار رئيس الوزراء جعفر حسان ، الاحد ، مستشفى أبو عبيدة الحكومي في الأغوار الشمالية .

وأكد حسان ضرورة البدء بتوسعة قسم الكلى خلال العام الحالي، وتوسعة مرافق أخرى تخدم المراجعين من أبناء المنطقة وتحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

اضافة اعلان

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً عُمانياً

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً عُمانياً

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بغزة

فلسطين صحة غزة: مدير مستشفى كمال عدوان شوهد في سجن "سدي تيمان"

مديرية الامن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل مساعدات إنسانية إلى سوريا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الحكومة تؤكد الإفراج عن الطبيب البلوي

الطفيلة

أخبار محلية "إعمار الطفيلة" تباشر بإجراءات مشروع المدرسة النموذجية

ت

أسواق ومال تقرير: عدد الدول المحاربة للدولار تجاوز عدد المؤيدة له

ع7

فن ومشاهير لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن نهائيا بسبب ظروفه الصحية



 




الأكثر مشاهدة