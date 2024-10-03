 
الخميس 2024-10-03 06:09 م
 

رصد "بقعة شمسية" في سماء الحدود الأردنية السعودية

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 03-10-2024 03:46 م

الوكيل الإخباري-   رُصِد، أمس، في سماء مدينة عرعر القريبة من الحدود الأردنية السعودية بقعةٌ شمسية ظهرت على قرص الشمس، وشوهدت قبل غروب الشمس بدقائق، وتُعَد البقع الشمسية أو الكلف الشمسي Sunspot مناطق في سطح الشمس ذات نشاط مغناطيسي عالٍ؛ مما يعيق الحمل الحراري؛ وبالتالي يجعلها أقل حرارة من ما حولها فتبدو أقل سطوعًا.

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وأوضح عضو جمعية أمان البيئية ومختص بالتصوير الفلكي في السعودية عدنان خليفة، أن للبقع الشمسية دورة كل 11 سنة تختلف أعدادها وتختفي تمامًا أحيانًا، وتم رصد هذه البقع الشمسية من اليوم الثاني من أكتوبر 2024م.


وتُعَد هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية التي تستقطب المهتمين وهواة تصوير الفلك والمجرات، لرصد مثل هذه الظواهر الفلكية في منطقة الحدود الشمالية.

 
gnews

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