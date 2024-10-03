رصد "بقعة شمسية" في سماء الحدود الأردنية السعودية

الوكيل الإخباري- رُصِد، أمس، في سماء مدينة عرعر القريبة من الحدود الأردنية السعودية بقعةٌ شمسية ظهرت على قرص الشمس، وشوهدت قبل غروب الشمس بدقائق، وتُعَد البقع الشمسية أو الكلف الشمسي Sunspot مناطق في سطح الشمس ذات نشاط مغناطيسي عالٍ؛ مما يعيق الحمل الحراري؛ وبالتالي يجعلها أقل حرارة من ما حولها فتبدو أقل سطوعًا.

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وأوضح عضو جمعية أمان البيئية ومختص بالتصوير الفلكي في السعودية عدنان خليفة، أن للبقع الشمسية دورة كل 11 سنة تختلف أعدادها وتختفي تمامًا أحيانًا، وتم رصد هذه البقع الشمسية من اليوم الثاني من أكتوبر 2024م.