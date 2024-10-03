رصد "بقعة شمسية" في سماء الحدود الأردنية السعودية

وأوضح عضو جمعية أمان البيئية ومختص بالتصوير الفلكي في السعودية عدنان خليفة، أن للبقع الشمسية دورة كل 11 سنة تختلف أعدادها وتختفي تمامًا أحيانًا، وتم رصد هذه البقع الشمسية من اليوم الثاني من أكتوبر 2024م.
وتُعَد هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية التي تستقطب المهتمين وهواة تصوير الفلك والمجرات، لرصد مثل هذه الظواهر الفلكية في منطقة الحدود الشمالية.
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