عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

وتأتي هذه العروض تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتحقيق الأمن الغذائي وتوازن الأسعار في السوق المحلي.
ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات.
وتستمر العروض التي تلبي احتياجات المواطنين حتى مساء اليوم الخميس الموافق 5 كانون أول 2024 الحالي.
-
أخبار متعلقة
-
الأوقاف: البدء بالتسجيل الأولى لمدخري صندوق الحج .. رابط
-
أبو علي : معنيون بتسهيل إجراءات سرعة انضمام الأطباء للفوترة
-
الشواربة: إنهاء اعمال ازالة الاعتداءات في المحطة والتعويضات عادلة
-
مدير الأمن العام يكرم كبار الضباط المتقاعدين تقديراً لعطائهم المميز
-
اتفاق أردني مصري لاستغلال البنى التحتية للغاز المصري
-
الأوقاف تعقد الامتحان السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد
-
نصف دينار سعر الموز البلدي.. ودينار و30 قرشا للإكوادوري
-
الحكومة تنشر الأجور المستحقة للعاملين بامتحانات التوجيهي