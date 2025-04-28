عشائر العواملة : نشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد لمواساتهما في مصابنا الجلل

الوكيل الإخباري- تتقدم عشائر السلط والبلقاء عامة، وعشائر العواملة خاصة، وآل الحطاب وأنسباؤهم، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله، لتفضلهما بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر، لمواساتنا بوفاة فقيدتنا الغالية المرحومة الحاجة (أم طارق) أرملة المرحوم الحاج زهير أديب الكايد العواملة.

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‎مما كان له أبلغ الأثر في التخفيف من مصابنا الجلل



‎والشكر الموصول وعظيم الامتنان إلى جميع ابناء الأسرة الأردنية الواحدة، وأصحاب الدولة والمعالي، ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب، والسادة أعضاء المجلسين وأصحاب العطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ومدير الأمن العام، وكافة مرتبات القوات المسلحة الأردنية والمخابرات العامة والأمن العام، والسادة أصحاب العطوفة وشيوخ العشائر والوجهاء.



‎لقد كانت مواساتكم لنا عنوان وفاءٍ أصيلٍ، وعزوةً نفخر بها، وترسيخاً لمعاني النخوة والانتماء المتجذر في هذا الوطن العزيز.



‎نسأل الله العلي القدير أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يحفظ الأردن وأهله وقيادته الهاشمية الحكيمة من كل مكروه، وأن يتغمد فقيدتنا الغالية بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته .