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فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين في 8 نيسان

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
السبت، 05-04-2025 02:06 م
الوكيل الإخباري-    قـرر مجلس نقابة الصحفيين، دعوة اعضاء الهيئة العامة إلى عقد اجتماع الهيئة العامة وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين يوم الجمعة الموافق 18/4/2025.اضافة اعلان


وقالت النقابة، إنه في حال لم يكتمل النصاب القانوني من الزملاء المسددين يتم تأجيل الاجتماع للجمعة التي تليها والتي توافق 25/4/2025 (بمن حضر من الزميلات والزملاء المسددين أعضاء الهيئة العامة للنقابة) الساعة العاشرة صباحاً في قاعة عمان الكبرى/ مدينة الحسين للشباب.

وأوضحت أنه سيتم فتح باب الترشح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025 ويغلق باب الترشح الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق 14/4/2025.
 
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