من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)

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الوكيل الإخباري- اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لفصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم لغايات الصيانة .

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات التي تتراوح بين الـ 5-6 ساعات وفقا للاعلان التالي: