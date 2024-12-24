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من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-12-2024 06:07 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لفصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم لغايات الصيانة .

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات التي تتراوح بين الـ 5-6 ساعات  وفقا للاعلان التالي:


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