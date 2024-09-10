نسب وأعداد المقترعين بجميع دوائر الأردن

عمان الثانية عدد المقترعين 155953 بنسبة 18.29%
عمان الثالثة عدد المقترعين 105412 بنسبة 21.78%
إربد الأولى عدد المقترعين 197013 بنسبة 34.57%
إربد الثانية عدد المقترعين 138918 بنسبة 42.83%
الزرقاء عدد المقترعين 157448 بنسبة 21.64%
البلقاء عدد المقترعين 143837 بنسبة 40.75%
معان عدد المقترعين 34575 بنسبة 60.22%
جرش عدد المقترعين 71386 بنسبة 55.24%
عجلون عدد المقترعين 61948 بنسبة 54.2%
الكرك عدد المقترعين 116829 بنسبة 61.73%
الطفيلة عدد المقترعين 33943 بنسبة 54.75%
مأدبا عدد المقترعين 59964 بنسبة 47.45%
العقبة 30744 بنسبة 38.07%
المفرق 57800 بنسبة 52.1%
البادية الشمالية 60313 بنسبة 50.6%
البادية الوسطى 38803 بنسبة 50.84%
البادية الجنوبية 52897 بنسبة 61.54%
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