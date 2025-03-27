نقابة الصحفيين تدعو أعضاء الهيئة العامة لتسديد الاشتراكات

الوكيل الإخباري- دعت نقابة الصحفيين الأردنيين الزملاء أعضاء الهيئة العامة إلى تسديد اشتراكاتهم السنوية المستحقة والرسوم المترتبة عليهم لصناديق النقابة (النقابة، والتأمين الصحي، والتعاون).

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