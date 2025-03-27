الخميس 2025-03-27 04:21 م
 

نقابة الصحفيين تدعو أعضاء الهيئة العامة لتسديد الاشتراكات

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
الخميس، 27-03-2025 03:35 م

الوكيل الإخباري-   دعت نقابة الصحفيين الأردنيين الزملاء أعضاء الهيئة العامة إلى تسديد اشتراكاتهم السنوية المستحقة والرسوم المترتبة عليهم لصناديق النقابة (النقابة، والتأمين الصحي، والتعاون).

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وبحسب بيان للنقابة اليوم الخميس، نوهت النقابة إلى أن القسم المالي في النقابة سيستمر في استقبال طلبات التسديد يوم غد الجمعة من الساعة الثانية بعد الظهر حتى 4 عصرا، ويوم السبت من الساعة 9:30 صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، ويوم الأحد من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا، ويوم الاثنين من الساعة الثانية بعد الظهر حتى 4 عصرا.

 
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