نقابة الصحفيين تدعو أعضاء الهيئة العامة لتسديد الاشتراكات

وبحسب بيان للنقابة اليوم الخميس، نوهت النقابة إلى أن القسم المالي في النقابة سيستمر في استقبال طلبات التسديد يوم غد الجمعة من الساعة الثانية بعد الظهر حتى 4 عصرا، ويوم السبت من الساعة 9:30 صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، ويوم الأحد من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا، ويوم الاثنين من الساعة الثانية بعد الظهر حتى 4 عصرا.
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