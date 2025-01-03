هيئة الطاقة تتلقى 851 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 851 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تشرين الثاني الماضي، رفضت منها 6 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته.

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وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، فقد توزعت الطلبات المقبولة بواقع 418 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و197 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و187 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و43 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.