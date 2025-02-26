وزيرة السياحة تلتقي رئيس مجلس أمناء المركز الأميركي للأبحاث الشرقية

الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، خلال لقائها في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس أمناء المركز الأميركي للأبحاث الشرقية (ACOR) إدوارد غنيم، والمدير التنفيذي للمركز الدكتور بيرس بول، سبل التعاون في مجالات البحث الأثري والسياحي، والتبادل الطلابي، وإقامة مشاريع علمية مشتركة.

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وناقش الطرفان، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور فادي بلعاوي، إمكانية تنفيذ برامج تبادل أكاديمي للطلاب والباحثين، وتعزيز الشراكة في مشاريع أثرية تسلط الضوء على التراث الأردني، وتسهم في تطويره والحفاظ عليه.



وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إقامة نشاطات علمية مشتركة بين الوزارة والمركز، بهدف دعم الأبحاث والدراسات الأثرية والسياحية، وتعزيز المعرفة حول المواقع التاريخية في الأردن.



وأكدت عناب أهمية هذا التعاون في تطوير القطاع السياحي، وتقديم فرص تعليمية وتدريبية جديدة للطلاب والباحثين الأردنيين.