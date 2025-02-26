وزيرة السياحة تلتقي رئيس مجلس أمناء المركز الأميركي للأبحاث الشرقية

وناقش الطرفان، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور فادي بلعاوي، إمكانية تنفيذ برامج تبادل أكاديمي للطلاب والباحثين، وتعزيز الشراكة في مشاريع أثرية تسلط الضوء على التراث الأردني، وتسهم في تطويره والحفاظ عليه.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إقامة نشاطات علمية مشتركة بين الوزارة والمركز، بهدف دعم الأبحاث والدراسات الأثرية والسياحية، وتعزيز المعرفة حول المواقع التاريخية في الأردن.
وأكدت عناب أهمية هذا التعاون في تطوير القطاع السياحي، وتقديم فرص تعليمية وتدريبية جديدة للطلاب والباحثين الأردنيين.
من جهته، أكد غنيم حرص المركز على توسيع أطر التعاون مع المؤسسات الأردنية، مؤكداً أهمية الإرث الثقافي والتاريخي الذي تزخر به المملكة، وبأهمية تبادل الخبرات لتعزيز فهم التراث المشترك.
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