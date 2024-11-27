 
الأربعاء 2024-11-27 05:49 م
 

وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

الفراية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية
الفراية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية
الأربعاء، 27-11-2024 05:33 م

الوكيل الإخباري-   ألقى وزير الداخلية مازن الفراية محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، بعنوان: "استراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الوطني الأردني"، للدارسين في دورة "الدفاع/ 22" وبرنامج ماجستير "استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 8"، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

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وقال الفراية إن استراتيجية الوزارة للحفاظ على الأمن الوطني الأردني تنسجم في أهدافها مع الأهداف الوطنية، لافتا إلى أن مهام الوزارة تختص بكل ما يتعلق بالوطن في المجالات والقطاعات كافة، وهي مسؤولة عن الجهاز الأمني والتنفيذي في المحافظات، وتعمل على 3 محاور وهي الأمن والإدارة والتنمية.


وأشار إلى أن "قضايا الأمن الوطني وموقفنا الحاسم والثابت ودعمنا لإخواننا في الضفة الغربية وغزة ووقوفنا بجانبهم واجب وطني لضمان صمودهم على أرضهم بدعم متواصل من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من خلال المستشفيات والإنزالات الجوية المتتابعة".

 
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