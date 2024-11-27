وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

وقال الفراية إن استراتيجية الوزارة للحفاظ على الأمن الوطني الأردني تنسجم في أهدافها مع الأهداف الوطنية، لافتا إلى أن مهام الوزارة تختص بكل ما يتعلق بالوطن في المجالات والقطاعات كافة، وهي مسؤولة عن الجهاز الأمني والتنفيذي في المحافظات، وتعمل على 3 محاور وهي الأمن والإدارة والتنمية.
وأشار إلى أن "قضايا الأمن الوطني وموقفنا الحاسم والثابت ودعمنا لإخواننا في الضفة الغربية وغزة ووقوفنا بجانبهم واجب وطني لضمان صمودهم على أرضهم بدعم متواصل من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من خلال المستشفيات والإنزالات الجوية المتتابعة".
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