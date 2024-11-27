وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

الوكيل الإخباري- ألقى وزير الداخلية مازن الفراية محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، بعنوان: "استراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الوطني الأردني"، للدارسين في دورة "الدفاع/ 22" وبرنامج ماجستير "استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 8"، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

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وقال الفراية إن استراتيجية الوزارة للحفاظ على الأمن الوطني الأردني تنسجم في أهدافها مع الأهداف الوطنية، لافتا إلى أن مهام الوزارة تختص بكل ما يتعلق بالوطن في المجالات والقطاعات كافة، وهي مسؤولة عن الجهاز الأمني والتنفيذي في المحافظات، وتعمل على 3 محاور وهي الأمن والإدارة والتنمية.