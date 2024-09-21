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وفاة طفل غرقا في بلدة جديتا بلواء الكورة

مركز دفاع مدني
الدفاع المدني
السبت، 21-09-2024 08:10 م

الوكيل الإخباري-    توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم السبت، غرقا في مياه إحدى الاستراحات في وادي الريان ببلدة جديتا، التابعة للواء الكورة.

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وقال مدير مستشفى الأميرة راية في بلدة دير أبي سعيد الحكومي، الدكتور محمد أبو حلاوة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطفل أسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله إلى قسم الإسعاف والطوارئ، وتم عمل محاولات الإنعاش له، لكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

 
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