وفاة طفل غرقا في بلدة جديتا بلواء الكورة

وقال مدير مستشفى الأميرة راية في بلدة دير أبي سعيد الحكومي، الدكتور محمد أبو حلاوة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطفل أسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله إلى قسم الإسعاف والطوارئ، وتم عمل محاولات الإنعاش له، لكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
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