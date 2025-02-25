ولي العهد: لقاء مثمر مع فخامة الرئيس التركي

وقال سموه عبر انستغرام، “لقاء مثمر مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول سبل تعزيز التنسيق بين البلدين حيال مختلف القضايا”.
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