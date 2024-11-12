ولي العهد يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بمؤتمر (COP29)

10:09 م

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الوكيل الإخباري- عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في باكو، اليوم الثلاثاء، سلسلة لقاءات منفصلة مع قادة دول شقيقة وصديقة ورؤساء وفود مشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين (COP29). اضافة اعلان





فقد التقى سموه، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور عبدالله العليمي، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، والرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.



ونقل سموه خلال اللقاءات تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قادة الدول ورؤساء الوفود، مؤكدا حرص الأردن على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون.



وخلال لقائه بالرئيس الأذربيجاني، ثمن سمو ولي العهد جهود أذربيجان في استضافة هذا الحدث العالمي، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية للدول المستضيفة للاجئين، ضمن جهود مكافحة التغير المناخي.



وتناولت اللقاءات المستجدات الخطيرة بالمنطقة، إذ أكد سموه ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، داعيا إلى تعزيز الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية في غزة، عبر مضاعفة المساعدات وضمان وصولها دون تأخير.



وحذر سمو ولي العهد من التحديات غير المسبوقة التي تعيق عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة وأماكن عملها بالمنطقة.



وأكد سموه أنه لا يمكن تحقيق السلام والأمن دون إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الأشقاء الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروعة.



وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.