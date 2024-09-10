ولي العهد يهنئ النشامى

08:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702600 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني النشامى بالفوز على المنتخب الفلسطيني الشقيق. اضافة اعلان





ونشر ولي العهد صورة للنشامى عبر حسابه في موقع تبادل الصور انستغرام، معلقا عليها: مبارك للنشامى الأبطال الفوز.. نقاط ثلاث من ذهب.



وأضاف ولي العهد: وحظا أوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق.