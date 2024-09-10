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ولي العهد يهنئ النشامى

ولي العهد
ولي العهد
الثلاثاء، 10-09-2024 08:12 م
الوكيل الإخباري-    هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني النشامى بالفوز على المنتخب الفلسطيني الشقيق.اضافة اعلان


ونشر ولي العهد صورة للنشامى عبر حسابه في موقع تبادل الصور انستغرام، معلقا عليها: مبارك للنشامى الأبطال الفوز.. نقاط ثلاث من ذهب.

وأضاف ولي العهد: وحظا أوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق.
 
gnews

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