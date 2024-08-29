856 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15-25 قرشا، البصل الناشف 22-33، الثوم 300-350، البطاطا 35-50، البندورة 17-30، الخيار 17-25، الزهرة 20-40، والشمام 30-40 قرشا .
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