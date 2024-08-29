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856 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الخميس، 29-08-2024 02:47 م

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق إربد المركزي اليوم الخميس 856 طنا منها 554 طن خضار و 230 طن فواكه و 35 طن ورقيات بحسب مدير السوق المهندس ربيع الروسان.

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وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15-25 قرشا، البصل الناشف 22-33، الثوم 300-350، البطاطا 35-50، البندورة 17-30، الخيار 17-25، الزهرة 20-40، والشمام 30-40 قرشا .

 
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