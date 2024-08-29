856 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق إربد المركزي اليوم الخميس 856 طنا منها 554 طن خضار و 230 طن فواكه و 35 طن ورقيات بحسب مدير السوق المهندس ربيع الروسان.

اضافة اعلان