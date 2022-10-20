الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 09:03 ص

منع استقبال السفن المحملة بالكبريت دون فحص في موانئ العقبة

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الوكيل الإخباري - قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، منع استقبال أية سفينة محملة بالكبريت في موانئ العقبة ما لم يتم فحص الشحنة في أحد مختبرات المملكة المختصة، على إثر الحريق الذي شب الثلاثاء في أحد المستودعات في المجمع الصناعي جنوب مدينة العقبة وتم التعامل معه من قبل مرتبات الدفاع المدني والسيطرة عليه بوقت قياسي.

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وأعلن مفوض السياحة والبيئة في السلطة الدكتور نضال المجالي، اتخاذ قرار بعدم استقبال اية باخرة كبريت في موانئ العقبة ما لم يكون هناك فحص مسبق لمادة الكبريت في أحد مختبرات المملكة المتخصصة ومطابقة ذلك مع بلد المنشأ، وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار بالتحميل أو التفريغ.


وأضاف المجالي أن مادة الكبريت سهلة الاشتعال في حال الاحتكاك ووجود الغبار بنسب مرتفعة تزيد عن 12 %، مشددا على أن المادة يجب أن تأتي على شكل حبيبات ونسبة الغبار فيها لا تزيد عن 5 % وذلك لضمان عدم تكرار حوادث الاحتراق، لافتا إلى أنه يجب أن يكون ما تم إرساله من بلد المنشأ يزيد في حده الأعلى على 95 % من الحبيبات ما يقلل من حدوث الاحتكاك وبالتالي تلافي الحريق.


 




 

 


 

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