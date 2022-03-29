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الثلاثاء، 29-03-2022 09:15 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2693.602 طن، توزعت على 1700.005 طن خضار،818.567 طن فواكه، و 175.030 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 273.122 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 30 إلى 50 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 40 إلى 65 قرش، بندورة من 35 إلى 50 قرش، خيار من 40 إلى 70 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

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