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الخميس، 14-04-2022 08:35 ص

تعرف على أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2672.649 طن، توزعت على 1788.776 طن خضار،601.429 طن فواكه، و 282.444طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 571.968 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 28 إلى 35 قرش، بطاطا من 33 إلى 60 قرش، بندورة من 15 إلى 35 قرش، خيار من 20 إلى 45 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :



 




 

 


 

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