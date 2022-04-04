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الإثنين، 04-04-2022 02:56 م

أول أفواج بعثة الملكة رانيا العبدالله لأداء العمرة الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - تبدأ يوم غد الثلاثاء، أول أفواج بعثة جلالة الملكة رانيا العبدالله لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية.

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وتم اختيار المشاركات البالغ عددهن 550 سيدة من جميع محافظات المملكة من أسر الشهداء والمتقاعدات العسكريات والناشطات في خدمة المجتمع ومن المستفيدات من الجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المتطوعين الشباب.


وستكون البعثة على أربعة أفواج بالطائرة، وسينطلق أول وثاني أفواج البعثة يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والمفرق والطفيلة ومعان والعقبة.

 

وسيكون الفوجان الثالث والرابع في منتصف الشهر الحالي من محافظات الكرك ومأدبا وجرش والزرقاء وعجلون.


وستشارك جلالتها في أحد الأفواج خلال الأيام المقبلة.

 




 

 


 

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