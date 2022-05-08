إحالات إلى القضاء بشبهات فساد شملت جامعتين وأمين عام وزارة

الوكيل الإخباري - أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة المدير المالي السابق لجامعة البلقاء التطبيقية ورئيس قسم الموازنة العامة فيها السابق ومعتمد الصرف بشبهات فساد اشتملت على جناية الاختلاس المكرر والإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام وذلك باختلاس أموال بآلاف الدنانير من مكافآت خصصت لمستحقيها في مجالات متعددة.

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كما أحال المجلس ثلاثة موظفين كبار من جامعة الحسين بن طلال بشبهة جنحة الإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام.



وأحال المجلس أمين عام إحدى الوزارات ومدير عام هيئة تابعة للوزارة ومدير إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة بشبهة الإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام .

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