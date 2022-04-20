حجازي يهنئ قائد الوطن بسلامة العودة والشفاء

الوكيل الإخباري - رفع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي برقية تهنئة بسلامة العودة والشفاء الى جلالة الملك عبد الله الثاني باسمه واسم مجلس الهيئة تاليًا نصها:



مولاي صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أعز الله ملكه



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد،

فإنه من دواعي الفرحة والسرور أن أتقدم باسمي وباسم مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من جلالتكم بأصدق آيات التهنئة بعودتكم إلى أرض الوطن سالمًا غانمًا معافى من رحلة الشفاء التي تابعناها بقلوبنا وعقولنا لحظة بلحظة.



فالحمد والشكر لله تعالى على ما مَن به عليكم لتظل رايات جلالتكم خفّاقة في الأعالي لتواصلوا قيادة مسيرة الوطن نحو شاطئ الأمان وبر الاستقرار والرفعة والتقدم.

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مولاي المعظم



د. مهند حجازي

رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد