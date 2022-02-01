إحباط تهريب 200 ألف حبة مخدرة في جمرك جابر

الوكيل الإخباري - أحبطت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر و بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية محاولة تهريب حبوب مخدرة من (نوع كبتاغون) وتقدر كميتها بـ200 ألف حبة، حسب دائرة الجمارك العامة.

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وقالت "الجمارك العامة" الثلاثاء، إنّ المضبوطات كانت مخبأه داخل مكان سري في جسم الشاحنة القادمة من دولة عربية مجاورة، حيث تم الاشتباه بها وعرضها على جهاز الفحص بالأشعة (X_Ray) وتم العثور على الحبوب المخدرة.



وأضافت، أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني.

