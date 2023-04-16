الأحد 16-04-2023
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الأحد، 16-04-2023 05:25 م

إرادات ملكية بتعديلات على قوانين العمل والضمان والمنافسة والاحوال المدنية

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الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد الارادات الملكية السامية بإقرار القوانين المعدلة لقوانين العمل والضمان الاجتماعي والمنافسة والأحوال المدنية.

وتدخل تعديلات قانون العمل حيز التنفيذ بعد مرور 60 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، في حين دخلت تعديلات قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من /11/2023، بينما تدخل تعديلات قانون المنافسة حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.

أما تعديلات قانون الأحوال المدنية فقد دخلت حيز التنفيذ منذ اليوم باعتبارها نشرت في الجريدة الرسمية.

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