إربد: انطلاق فعاليات الفوج الثاني من برنامج مهاراتي

الوكيل الإخباري - انطلقت في مركز شابات سهل حوران التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الأحد، وعبر تطبيق زووم، فعاليات الفوج الثاني من برنامج مهاراتي 2022، والذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة اليونيسف العالمية وهيئة أجيال السلام، ويستمر ستة أيام.

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وتحدث المدرب هاشم الشناق حول عدة محاور أساسية للبرنامج وهي: المهارات الحياتية، الثقافة المالية والابتكار الاجتماعي، وذلك خلال اللقاء الذي حضره 30 مشاركا من أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية من 19- 24 عاما، ورئيسة المركز ولاء قازان.



وبين أن برنامج مهاراتي يهدف إلى إكساب الشباب والشابات المشاركين مجموعة من المهارات الحياتية المختلفة، ومنها مهارات الإدارة الذاتية والمعرفية والاجتماعية، ومهارات العمل المشترك، والتواصل الاجتماعي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر، إضافة الى تنمية شخصيات المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف المكتسبة والتي تعمل على تحويل السلوكيات السلبية الى سلوكيات إيجابية، وذلك من خلال ممارستهم لجميع المهارات المكتسبة من خلال البرنامج.