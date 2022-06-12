الخصاونة يرعى افتتاح احتفاليَّة إربد عاصمة الثَّقافة العربيَّة

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأحد، إن اختيار إربد عاصمة للثَّقافة العربيَّة "حدثٌ وطنيٌ بامتياز، ومناسبةٌ وطنيَّةٌ أردنيَّة نحتفلُ بها جميعاً، من شمال المملكة إلى جنوبِها، ومن شرقِها إلى غربِها".



جاء ذلك خلال رعاية الخصاونة، افتتاح احتفاليَّة إربد عاصمة الثَّقافة العربيَّة، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني.



وأضاف الخصاونة أن "اختيار إربد عاصمةً للثَّقافة العربيَّة، ومأدبا مدينةً للسِّياحة العربيَّة هذا العام يُضافُ على لائحة المجد والشَّرف الأردني الزَّاخر بالأحداث الكبيرة، وبالتنوُّع والتعّدُّد، وبالإرث التاريخي والحضاري والسَّياحي والثقافي المتميِّز".



وتابع: "واجبنا أن نسعى جميعاً: حكومة وفعاليَّات رسميَّة وأهليَّة، وقطاعاً خاصَّاً، ومؤسَّسات مجتمع مدني، وجميع الأطياف الوطنيَّة، إلى إنجاحِ هذين الحدثين الوطنيَّين؛ ليعكسا صورةَ الأردن الثَّقافيَّة والحضاريَّة والتَّاريخيَّة الممتدَّة لمئة عامٍ".

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