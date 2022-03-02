الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

أخصائي روسي: المناعة الجماعية أعلى مما كنا نعتقد

الأربعاء، 02-03-2022 01:33 م

إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة في مأدبا

resize


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الانتخاب في بلدية مأدبا الكبرى خالد القسوس، ان كوادر الهيئة تراقب التزام المترشحين بالتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية، وإزالة المخالف منها اولا بأول، بالتعاون مع كوادر البلدية ومديرية الأشغال.

اضافة اعلان


وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، انه تم ازالة اكثر من 20 مخالفة بسبب وضع الدعاية الانتخابية بالقرب من مواقع مراكز الاقتراع والفرز او قربها من المؤسسات والدوائر الرسمية اضافة الى مخالفات بصرية تعيق الرؤية على الطريق، وذلك تنفيذا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الهيئة.


واشار القسوس انه تم البدء بتدريب العاملين في مراكز الاقتراع والفرز في مأدبا والذين يصل عددهم الى 840 شخصا، فيما تم الانتهاء من تدريب مدخلي البيانات والضباط الفنيين وعددهم 220 شخصا.


يذكر ان لجنة انتخابا مأدبا تشرف على اجراء الانتخابات في 6 دوائر تابعة لبلدية مأدبا الكبرى واربع دوائر لمجلس المحافظة، وخصص لها 166 صندوق اقتراع وفرز توزعت على 48 مركز اقتراع وفرز.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0cf87bab-da28-4620-bf7f-fb6df952053b

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

M63A2500

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

OfficialHM

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

2202221132946468124984

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

6745031-360096859

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

FM1Ton-X0AQry_I

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

أخبار متعلقة
3 - Copy

إزالة 460 يافطة ولوحة انتخابية مخالفة في عمّان

620508bbee287

"المستقلة للانتخاب" ترصد 44 مخالفة تتعلق بالدعاية الانتخابية وشراء الذمم والتأثير على الناخبين

1 - Copy

مرشحون يبدأون دعايتهم الانتخابية - صور

001

76 مركز اقتراع وفرز للانتخابات البلدية ومجلس المحافظة في الزرقاء

Screenshot_28

بمناسبة عيد ميلاد الملك.. جمعية الصداقة الأردنية الفلسطينية تتحدث عن العلاقات التاريخية بين البلدين

3d1a49f7-ff8b-43fd-bdfe-208cc3db1e4b

مدير الأمن العام يزور عددا من كتائب قوات الدرك