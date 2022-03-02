إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة في مأدبا

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الانتخاب في بلدية مأدبا الكبرى خالد القسوس، ان كوادر الهيئة تراقب التزام المترشحين بالتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية، وإزالة المخالف منها اولا بأول، بالتعاون مع كوادر البلدية ومديرية الأشغال.

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وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، انه تم ازالة اكثر من 20 مخالفة بسبب وضع الدعاية الانتخابية بالقرب من مواقع مراكز الاقتراع والفرز او قربها من المؤسسات والدوائر الرسمية اضافة الى مخالفات بصرية تعيق الرؤية على الطريق، وذلك تنفيذا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الهيئة.



واشار القسوس انه تم البدء بتدريب العاملين في مراكز الاقتراع والفرز في مأدبا والذين يصل عددهم الى 840 شخصا، فيما تم الانتهاء من تدريب مدخلي البيانات والضباط الفنيين وعددهم 220 شخصا.



يذكر ان لجنة انتخابا مأدبا تشرف على اجراء الانتخابات في 6 دوائر تابعة لبلدية مأدبا الكبرى واربع دوائر لمجلس المحافظة، وخصص لها 166 صندوق اقتراع وفرز توزعت على 48 مركز اقتراع وفرز.



