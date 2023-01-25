إصابتان بحريق مطعم في عمان - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام بإن كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت اليوم مع حريق شب في احد المطاعم بمنطقة عبدون .



حيث قامت فرق الإطفاء باخماد الحريق والسيطره عليه ، ونتج عنه اصابة شخصين بضيق في التنفس .



بدورها عملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية لهما ونقلهما الى مستشفى الأمير حمزة الحكومي ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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