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الأحد، 20-03-2022 02:37 م

إطلاق دورة استثنائية لمسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية اليوم الأحد، مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية في دورتها الاستثنائية للعام 2022 (عن بُعد) تحت شعار "طور لعبتك من بيتك" وذلك في اطار جهوده في دعم قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية.اضافة اعلان


وتهدف المسابقة وفق بيان عن الصندوق اليوم، إلى تقديم الدعم لطلبة المدارس ممن لديهم ميول وإبداع في مجال تصميم وتطوير التطبيقات والألعاب الإلكترونية الحديثة، وتهيئة جيل شبابي مبدع وقادر على تعزيز مكانة الأردن في قطاع صناعة الألعاب والتكنولوجيا، إضافة إلى تنمية مهارة الابتكار والابداع لديهم.

وتستهدف المسابقة طلبة المدارس الحكومية والخاصة في جميع محافظات المملكة من عمر 14 إلى 16 سنة، تحت إشراف معلم من مدرستهم، وسيتمكن كل من لديه شغف تجاه الألعاب والتطبيقات الإلكترونية من التسجيل عبر الرابط: (https://appch.kafd.jo) في الفترة ما بين 20 آذار ولغاية 31 أيار المقبل.

ويتطلب من الطلبة الراغبين بالمشاركة التسجيل من خلال الرابط أعلاه، والذي يتضمن جلسة تعريفية تستعرض تاريخ صناعة الألعاب الإلكترونية ومراحل تطورها ليتم اجراء امتحان وبناءً عليه اختيار المدارس التي سيتم تدريبها على برمجة وتصميم الألعاب الالكترونية.

يذكر أن مسابقة تحدي التطبيقات الالكترونية التي انطلقت عام 2011، بالتعاون مع الشريك التقني (ميس الورد) نفذت حتى الآن 11 دورة ودورتين استثنائيتين، ووفرت من خلالها 4983 فرصة مباشرة وغير مباشرة.

 




 

 


 

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