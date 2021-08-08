إطلاق مشروع لتأهيل وتدريب العاملين في النقل البري

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتدريب العاملين في قطاع النقل البري بموجب قانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2011 وأحكام قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، مطلع أيلول المقبل.

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جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة مدير عام الهيئة طارق الحباشنة وحضور رئيس مجلس الاتحاد العربي للنقل البري المهندس مالك حداد، والأمين العام للاتحاد الدكتور محمود العبداللات، ومدير نادي السيارات الملكي مازن نور الدين.



وبحسب بيان صحفي للهيئة، ناقش الاجتماع آلية بدء تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى رفع مستوى كفاءة العاملين في القطاع وتحسين جودة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، إضافة إلى تنفيذ القوانين والتعليمات المتعلقة بإلزامية حصول سائقي وسائط النقل البري على شهادات تتفق مع المعايير الدولية.



وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل العاملين في أنماط النقل المدرسي والسياحي والتأجير، حيث سيجري إعداد المنهاج اللازم بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل البري ونادي السيارات الملكي ومديرية الأمن العام من خلال إدارات السير وترخيص السواقين والمركبات والدوريات الخارجية والمعهد المروري الأردني.