الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

الخارجية توضح حول شخص تسلل الى الاراضي المحتلة

السعودية: تراجع كبير ومستمر في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

الخارجية ترحب بتعيين مبعوثاً جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن

الصحة المصرية تصدر توضيحا هاما بشأن لقاحات كورونا

تقرير: 71% نسبة ضريبة المبيعات من إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن

إطلاق مشروع لتأهيل وتدريب العاملين في النقل البري

نقابة الصحفيين تصدر بيانا توضيحيا بخصوص الإعلانات القضائية

نائب رئيس البلقاء التطبيقية يتفقد سير إجراءات امتحان الشامل العملي

التربية تطلق دليل العودة الآمنة إلى المدارس للعام الدراسي 2022/2021

السعودية تصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفي بكورونا

الأحد، 08-08-2021 04:07 م

إطلاق مشروع لتأهيل وتدريب العاملين في النقل البري

60045674e4756


الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتدريب العاملين في قطاع النقل البري بموجب قانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2011 وأحكام قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، مطلع أيلول المقبل.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة مدير عام الهيئة طارق الحباشنة وحضور رئيس مجلس الاتحاد العربي للنقل البري المهندس مالك حداد، والأمين العام للاتحاد الدكتور محمود العبداللات، ومدير نادي السيارات الملكي مازن نور الدين.


وبحسب بيان صحفي للهيئة، ناقش الاجتماع آلية بدء تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى رفع مستوى كفاءة العاملين في القطاع وتحسين جودة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، إضافة إلى تنفيذ القوانين والتعليمات المتعلقة بإلزامية حصول سائقي وسائط النقل البري على شهادات تتفق مع المعايير الدولية.


وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل العاملين في أنماط النقل المدرسي والسياحي والتأجير، حيث سيجري إعداد المنهاج اللازم بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل البري ونادي السيارات الملكي ومديرية الأمن العام من خلال إدارات السير وترخيص السواقين والمركبات والدوريات الخارجية والمعهد المروري الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
خارجية

الخارجية توضح حول شخص تسلل الى الاراضي المحتلة

الخارجية الوكيل

الخارجية ترحب بتعيين مبعوثاً جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن

نقابة الصحفين

نقابة الصحفيين تصدر بيانا توضيحيا بخصوص الإعلانات القضائية

البلقاء

نائب رئيس البلقاء التطبيقية يتفقد سير إجراءات امتحان الشامل العملي

تربية

التربية تطلق دليل العودة الآمنة إلى المدارس للعام الدراسي 2022/2021

czo2OToiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS5nZW1pbmkubWVkaWEvaW1nL2xhcmdlLzIwMjEvNy80LzIwMjFfN180XzIwXzE4XzQ1XzcuanBnIjs=

موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية إلى 3220 ميجا واط

أخبار متعلقة
ccbf821c-2f09-4ae6-9108-3bf77b09e11b

هيئة النقل لـ الوكيل : ندرس رفع أجور النقل العام

15025f86-9f01-4b8a-b877-eb3967b8e919

هيئة النقل تعد خطة لمراقبة تقيد وسائط النقل بأمر الدفاع رقم 32