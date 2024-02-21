إغلاق جزئي لجسر الدوار الثامن

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ أعمال صيانة لبعض فواصل التمدد على جسر الدوار الثامن، ضمن أعمال صيانة فواصل التمدد في جسور محافظات المملكة.

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وقالت الوزارة في بيان، إنه سيجري بالتعاون مع مديرية الأمن العام إغلاق السير جزئياً على أحد مسارب الجسر ولحين إتمام أعمال الصيانة ومن ثم الانتقال إلى المسرب الآخر بنفس آلية العمل وحسب المخطط المرفق اعتبارا من فجر يوم الجمعة وحتى مساء ذات اليوم.