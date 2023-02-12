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الأحد، 12-02-2023 04:55 م

إلغاء وحدات الإعلام في رئاسة الوزراء بعد نقل مهامها لـ”الاتصال الحكومي”

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الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2023م، وذلك تنفيذاً لمتطلَّبات البرنامج التَّنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام.

وتضمَّن النِّظام المعدِّل إنشاء وحدة تُعنى بإدارة برنامج #تحديث_القطاع_العام وتنفيذه، ووحدة للتحوُّل الرَّقمي، ووحدة للشؤون الاقتصاديَّة، بالإضافة إلى وحدة لسياسات الشِّراء والشَّكاوى تنفيذاً لمتطلَّبات نظام المشتريات الحكوميَّة.

كما نصَّ النِّظام أيضاً على إلغاء وحدات الإعلام التي كانت ضمن الهيكل التَّنظيمي لرئاسة الوزراء وانتقلت مهامّها إلى وزارة الاتِّصال الحكومي بعد استحداثها.

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