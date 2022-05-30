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الإثنين، 30-05-2022 12:32 م

إنجاز 95% من المرحلة الأولى لدراسات سكة الحديد الوطنية

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الوكيل الاخباري- بلغت نسبة الإنجاز في مشروع سكة الحديد الوطنية في مرحلته الأولى، التي تشمل الدراسات الفنية، المالية الاقتصادية، نحو 95%، بحسب بيانات وزارة النقل عن العام الماضي.

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وتشمل المرحلة الأولى من مشروع سكة الحديد الوطنية بالخط الواصل بين الموانئ البحرية في العقبة، مرورا بمدينة معان ووصولا إلى الميناء البري المقترح إنشاؤه في الماضونة جنوبي شرقي عمّان.


وأشارت وزارة النقل إلى أنه يجري العمل حاليا على استكمال عملية الاستملاكات اللازمة لأراضي المشروع، وتسعى أيضا للمضي قدما في تنفيذه كفرصة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.


وبشأن أهم المعقيات التي تواجه المشروع، كشفت الوزارة في كتابها السنوي 2021، أن جميع البنوك والصناديق التنموية تتطلب أخذ ضمانات حكومية حيث يمنع قانون الدين العام إصدار هكذا ضمانات، إضافة إلى الظروف السياسية في الدول المجاورة التي حالت دون تنفيذ المشروع دفعة واحدة.


مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية الأردنية، هو مشروع ذو مسار واحد لنقل البضائع وبعرض قياسي 1435 ملم، وسرعة 120 كم/ ساعة كحد أقصى وذلك وفقا للمواصفات العالمية وبحمولة محورية لا تزيد عن 30 طن، حيث يبلغ طول الشبكة نحو 1000 كم.


ويعتبر المشروع من المشاريع الاستراتيجية على قائمة أولويات الدولة والتي سيكون لها أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني، بحيث سيؤمن الربط الإقليمي مع شبكات السكك الحديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا.

 

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