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السبت، 30-07-2022 07:24 م

اتحاد العمال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور

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الوكيل الاخباري - طالب المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بضرورة مواصلة الجهود وبالتعاون مع جميع الأطراف، من أجل اعتماد التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين من المشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي، وإقراره بالشكل الذي يسهم بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، سيما من لا يتوفر لهم أي نظام تأمين صحي في المنشآت التي يعملون فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع المؤتمر التاسع، الذي عقد اليوم للدورة النقابية (2022-2027) بحضور ممثلي النقابات العمالية الـ 17 الأعضاء بالاتحاد، وممثلين عن وزارة العمل ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما وطالب المؤتمر، برفع الحد الأدنى للأجور كي يتواءم مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتآكل الأجور الذي يعاني منه العمال، مؤكدًا أهمية تعديل قانون العمل بما يكفل الأمن الوظيفي ويحقق الاستقرار للعمال، وتشديد الرقابة على عمليات تسريح العمالة، والحد من عقود "شراء الخدمات" التي تهدد الاستقرار الوظيفي وفيها تجاوز على حقوقهم المكفولة.

وشدد المؤتمر، على تكثيف الجهود في المرحلة القادمة من أجل تحسين شروط العمل وظروفه وتحقيق مكتسبات جديدة للعمال من خلال الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها النقابات مع أصحاب العمل في شتى القطاعات والمنشآت الاقتصادية، والعمل على توسيع دائرة التنظيم النقابي لتشمل قطاعات عمالية جديدة، كي تستفيد من الاتفاقيات الجماعية، وما تتضمنه من تحسين على شروط العمل وتحقيق مكتسبات ومزايا إضافية.

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