اتفاقية بين برنامج سرطان الثدي وجامعة آل البيت

الوكيل الاخباري - وقعت مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة الحسين للسرطان الدكتورة ريم العجلوني، ورئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون بين الجانبين .



وأكدت العجلوني، أهمية الشراكة مع كل القطاعات وبالأخص قطاع التعليم، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتفعيل دور المؤسسات التعليمية في مكافحة سرطان الثدي والتركيز على رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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