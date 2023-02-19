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الأحد، 19-02-2023 04:07 م

اتفاقية تعاون بين الحسين للسرطان والأوروبية للأورام والمعالجة بالأشعة

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الوكيل الإخباري - وقع مركز الحسين للسرطان، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع الجمعية الأوروبية للأورام والمعالجة بالأشعة (ESTRO)، في مجال التعليم والتدريب، وإجراء الأبحاث المشتركة في علاج الأورام بالأشعة، لتعزيز الكفاءات الطبية الأردنية المتخصصة في الأورام، باستخدام العلاج الأمثل لعلاج مرضى السرطان.

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وقال مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، إن الاتفاقية تتيح لأطباء المركز اكتساب خبرات جديدة في علاج الأورام، لا سيما أنه يندرج تحت بنودها عقد دورات تعليمية وتدريبية في الأردن كان أولى ثمراتها دورة تعليمية مكثفة في علاج أورام الرأس والعنق.


وأشاد منصور بهذا التعاون العلمي الذي من شأنه الارتقاء بمستوى العلاج والبحث العلمي في الأردن والمنطقة العربية، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقية سيجري عقد دورات تعليمية سنوية في الأردن بتخصصات مختلفة لعلاج أورام السرطان.

 




 

 


 

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